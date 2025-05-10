«Защитим от атаки»: В правительстве Венгрии дали отповедь действиям Киева

«Мы защитим Венгрию от скоординированной атаки партии “Тиса” и украинской секретной службы. Перед лицом вопиющих атак на наш национальный суверенитет Венгрия продолжит разоблачать любые политические силы, как иностранные, так и внутренние, работающие против нас», — написал Ковач, указав на то, что действия Украины являются местью Венгрии за отказ в поставках оружия.