«Защитим от атаки»: В правительстве Венгрии дали отповедь действиям Киева

Правительство Венгрии расценило действия Киева как нападки на суверенитет этой страны. Об этом представитель венгерского кабмина Золтан Ковач написал в социальной сети Х.
«Мы защитим Венгрию от скоординированной атаки партии “Тиса” и украинской секретной службы. Перед лицом вопиющих атак на наш национальный суверенитет Венгрия продолжит разоблачать любые политические силы, как иностранные, так и внутренние, работающие против нас», — написал Ковач, указав на то, что действия Украины являются местью Венгрии за отказ в поставках оружия.
Напомним, Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании двух бывших военнослужащих ВСУ. Их подозревают в работе на венгерскую разведку. В Будапеште эти обвинения назвали пропагандой и объявили о высылке двух украинских дипломатов из посольства в Будапеште, обвинив их в шпионской деятельности.
Глава МИД Украины Сибига заявил, что Киев в ответ вышлет двух венгерских дипломатов.
О том, как в Будапеште Киев поставили на место после того, как СБУ объявила о поимке «венгерских шпионов», читайте здесь на KP.RU.