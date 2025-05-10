DPA: Мерц, Макрон и Стармер направились в Киев

Три европейский лидера отправились в Киев для встречи с Владимиром Зеленским. Речь идет о канцлере ФРГ Фридрихе Мерце, президенте Франции Эмманюэле Макроне и премьер-министре Великобритании Кире Стармере, информирует агентство DPA.
Сообщается, что встреча запланирована на 10 мая, в ней также примет участие глава польского правительства Дональд Туск. Предполагается, что предметом обсуждения станет дальнейшая поддержка Украины странами ЕС.
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц оценил вероятность вступления Киева в Евросоюз. Он заявил, что это может произойти в скорой перспективе, якобы даже раньше, чем Украина войдет в НАТО.
Накануне премьер-министр Украины Шмыгаль заявил, что Европейский союз намерен выделить Украине почти 1,9 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России, добавив, что деньги будут направлены на военную помощь.
Тем временем Орбан назвал Украину обузой для Евросоюза и предупредил, что поспешный прием Украины в ЕС станет плохой сделкой.