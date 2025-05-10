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Песков: Слова Мерца о 30-дневном перемирии требуют уточнения

Пресс-секретарь Кремля прокомментировал слова Мерца о перемирии с Украиной.

Источник: Комсомольская правда

Слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что 30-дневное перемирие в зоне украинского конфликта может начаться уже в ближайшие выходные, требуют уточнения. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нужно уточнить у господина Мерца», — сказал Песков во время общения с журналистами, комментируя слова канцлера.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц выразил надежду, что уже в эти выходные будет достигнуто 30-дневное перемирие в украинском конфликте, добавив, что его позицию разделяют представители Польши, Франции и Великобритании.

Также Мерц заявил, что Евросоюз предложил свой вариант 30-дневного перемирия между Россией и Украиной.

В то же время официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на то, что установление режима прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения связано с массой нюансов, которые требуют доработки.