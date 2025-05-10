Песков: Слова Мерца о 30-дневном перемирии требуют уточнения

Слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что 30-дневное перемирие в зоне украинского конфликта может начаться уже в ближайшие выходные, требуют уточнения. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Нужно уточнить у господина Мерца», — сказал Песков во время общения с журналистами, комментируя слова канцлера.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц выразил надежду, что уже в эти выходные будет достигнуто 30-дневное перемирие в украинском конфликте, добавив, что его позицию разделяют представители Польши, Франции и Великобритании.
Также Мерц заявил, что Евросоюз предложил свой вариант 30-дневного перемирия между Россией и Украиной.
В то же время официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на то, что установление режима прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения связано с массой нюансов, которые требуют доработки.