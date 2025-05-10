«Преимущество для Украины»: Песков заявил о необходимости прекратить поставки оружия Киеву на время перемирия

Поставки оружия Киеву должны быть прекращены на время предполагаемого перемирия. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Песков указал на то, что Украина может получить определенное преимущество в случае, если поставки оружия продолжатся в то время, на которое будет достигнута договоренность о прекращении огня.
«Украина продолжит тотальную мобилизацию, перебрасывая на фронт новые войска», — сказал Песков в интервью телеканалу ABC News.
Также в Кремле заявили о необходимости решения ряда нюансов до обсуждения 30-дневного перемирия.
Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин поддерживает установление перемирия с Украиной в зоне спецоперации.
Тем временем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция рассчитывает, что объявленное РФ перемирие откроет дверь к миру. Также турецкий лидер положительно оценил действия президента США Дональда Трампа в отношении конфликта на Украине.