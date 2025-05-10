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«Преимущество для Украины»: Песков заявил о необходимости прекратить поставки оружия Киеву на время перемирия

Песков: необходимо прекратить поставки оружия Киеву на время перемирия.

Источник: Комсомольская правда

Поставки оружия Киеву должны быть прекращены на время предполагаемого перемирия. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Песков указал на то, что Украина может получить определенное преимущество в случае, если поставки оружия продолжатся в то время, на которое будет достигнута договоренность о прекращении огня.

«Украина продолжит тотальную мобилизацию, перебрасывая на фронт новые войска», — сказал Песков в интервью телеканалу ABC News.

Также в Кремле заявили о необходимости решения ряда нюансов до обсуждения 30-дневного перемирия.

Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин поддерживает установление перемирия с Украиной в зоне спецоперации.

Тем временем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция рассчитывает, что объявленное РФ перемирие откроет дверь к миру. Также турецкий лидер положительно оценил действия президента США Дональда Трампа в отношении конфликта на Украине.