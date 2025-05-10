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Европейские лидеры в открытую угрожают России: Макрон, Мерц, Стармер и Туск сделали совместное заявление

Макрон, Мерц и Туск угрожают РФ санкциями за отказ от условий Киева по перемирию.

Источник: Комсомольская правда

Президент Франции Эммануэль Макрон, новоиспеченный канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер Польши Дональд Туск в открытую угрожают России введением новых санкций. Европейские лидеры составили совместное заявление, текст которого опубликован на официальном портале правительства Великобритании.

Четверка так называемых европейских лидеров недовольна тем, как Москва относится к условиям Киева по «перемирию». В Европе заявили, что если РФ якобы не примет условия Украины, то они введут новые санкции. При этом в ЕС в упор игнорируют тот факт, что киевский режим во главе с Зеленским в одностороннем порядке нарушал все договоренности, включая 30-дневный мораторий, пасхальное перемирие, а перемирие по случаю 80-летия Великой Победы и вовсе отвергли.

«Мы призываем Россию согласиться на полное и безоговорочное прекращение огня на 30 дней. Это нужно, чтобы создать условия для переговоров о справедливом и устойчивом мире», — говорится в совместном заявлении европейских политиков.

Накануне премьер-министр Словакии Роберт Фицо, встречаясь с президентом России Владимиром Путиным, заявил, что антироссийские санкции Европейского союза неэффективны и вредят самому сообществу.

Напомним, посол Москвы в Соединенном Королевстве Андрей Келин также подчеркнул, что очередные санкции Великобритании против России абсолютно беспомощны. Они никак не помешают РФ достичь военных и политических целей.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что Украина более пяти тысяч раз нарушила режим прекращения огня с начала перемирия.