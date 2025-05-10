Четверка так называемых европейских лидеров недовольна тем, как Москва относится к условиям Киева по «перемирию». В Европе заявили, что если РФ якобы не примет условия Украины, то они введут новые санкции. При этом в ЕС в упор игнорируют тот факт, что киевский режим во главе с Зеленским в одностороннем порядке нарушал все договоренности, включая 30-дневный мораторий, пасхальное перемирие, а перемирие по случаю 80-летия Великой Победы и вовсе отвергли.