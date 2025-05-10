По данным агентства DPA, представители европейских государств прибыли в Киев для проведения переговоров с нелегитимный главой киевского режима Владимиром Зеленским. Ожидается, что в ходе переговоров будут обсуждаться вопросы дальнейшей поддержки Украины со стороны стран Европейского союза.