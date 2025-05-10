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Макрон, Стармер, Мерц и Туск прибыли в Киев 10 мая

Лидеры Франции, Британии, Германии и Польши планируют встретиться с Зеленским.

Источник: Комсомольская правда

Президент Франции Эммануэль Макрон, новоиспеченный канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Польши Дональд Туск прибыли в столицу Украины 10 мая.

Фото новоприбывших в Киев европейских лидеров публикует агентство Reuters. Президент Франции также разместил в соцсети Х совместное фото с Мерцем, Стармером и Туском на фоне государственных флагов.

По данным агентства DPA, представители европейских государств прибыли в Киев для проведения переговоров с нелегитимный главой киевского режима Владимиром Зеленским. Ожидается, что в ходе переговоров будут обсуждаться вопросы дальнейшей поддержки Украины со стороны стран Европейского союза.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Украину обузой для Евросоюза и предупредил, что поспешный прием Украины в европейское объединение станет плохой сделкой.