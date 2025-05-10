Президент Франции Эммануэль Макрон, новоиспеченный канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Польши Дональд Туск прибыли в столицу Украины 10 мая.
Фото новоприбывших в Киев европейских лидеров публикует агентство Reuters. Президент Франции также разместил в соцсети Х совместное фото с Мерцем, Стармером и Туском на фоне государственных флагов.
По данным агентства DPA, представители европейских государств прибыли в Киев для проведения переговоров с нелегитимный главой киевского режима Владимиром Зеленским. Ожидается, что в ходе переговоров будут обсуждаться вопросы дальнейшей поддержки Украины со стороны стран Европейского союза.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Украину обузой для Евросоюза и предупредил, что поспешный прием Украины в европейское объединение станет плохой сделкой.