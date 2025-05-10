Ветеран СВО Григоренко из Перми побывал на параде на Красной площади

Экс-депутат, ветеран специальной военной операции Александр Григоренко из Перми впервые побывал на торжественном параде на Красной площади и поделился впечатлениями о поездке на своей странице в соцсети.
Ветеран пояснил, что, кроме него, в состав пермской делегации, приглашённой на парад, вошли его заместитель в Ассоциации ветеранов СВО Пермского края Андрей Борисенко, а также Максим Кадаев и Рафаил Аллахвердиев.
«Прослушали выступление президента, посмотрели шествие участников СВО, курсантов и наших союзников. Испытали гордость за свою страну и почтили память великих предков!» — рассказал он, добавив, что очень впечатлён увиденным.
Ранее сайт perm.aif.ru сообщал, что ветеран Григоренко высказался о встрече губернатора Прикамья с Владимиром Путиным.