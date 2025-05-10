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Аэропорт Нижнекамска восстановил работу спустя 40 минут

В аэропорту Нижнекамска (Бегишево) сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Ограничения на работу аэропорта были введены с 9:27 по московскому времени и сняты спустя 43 минуты, в 10:10.

Вчера, 9 мая, ограничения в аэропорту Бегишево действовали более 6 часов, с 7:50 до 14:00.