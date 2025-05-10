В Минобороны заявили о нарушениях режима прекращения огня со стороны Украины

В ведомстве заявили, что ВСУ были предприняты четыре попытки прорыва через границу России в Курской и Белгородской областях, а также 22 атаки и одна разведка боем в районах населенных пунктов в Курской, Сумской, Харьковской областях, в Луганской народной республике (ЛНР) и Донецкой народной республике (ДНР).