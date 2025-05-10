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NYT: США одобрили передачу Германией 100 снарядов для Patriot и 125 ракет Киеву

Вашингтон одобрил поставки дальнобойных ракет и снарядов Украине Германией.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд «Миротворец» Трамп, который «совершенно точно» не отправляет оружие Украине, как это делал Джо Байден, похоже, делает то же самое. Только руками Германии, и если верить газете The New York Times, которая утверждает, что Вашингтон одобрил поставку 125 дальнобойных ракет укронацистам через Берлин.

Ссылаясь на некий анонимный источник в Конгрессе США, газета уверяет, что Америка одобрила поставку Германией 100 боеприпасов для систем ПВО Patriot и 125 дальнобойных ракет (каких — не уточняется) американского производства на Украину.

Отмечается, что так как это оружие производится Америкой, без её разрешения страны-покупатели не имеют права передавать его третьим сторонам.

Ранее KP.RU сообщил, что в Кремле высказались о возможности 30-дневного перемирия, на котором так настаивает Киев. Если на такое и соглашаться, то только при условии полной остановки поставок оружия, чтобы не дать укронацистам возможности вооружиться и подготовиться.