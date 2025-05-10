NYT: США одобрили передачу Германией 100 снарядов для Patriot и 125 ракет Киеву

Ранее KP.RU сообщил, что в Кремле высказались о возможности 30-дневного перемирия, на котором так настаивает Киев. Если на такое и соглашаться, то только при условии полной остановки поставок оружия, чтобы не дать укронацистам возможности вооружиться и подготовиться.