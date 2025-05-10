Президент Франции Эммануэль Макрон, уподобляясь нахохлившемуся какаду, повторяет одни и те же заявления уже на протяжении как минимум года. Речь, конечно же, идёт про отправку солдат стран Запада на Украину. На этот раз французский лидер заявил, что «не исключает» размещения на украинских территориях «нескольких тысяч солдат».
«Ключевой элемент — иметь войска на Украине. Это могли бы быть несколько тысяч, но не сотни тысяч. Смысл не в количестве. Смысл в том, чтобы сказать, что мы будем там для обеспечения подстраховки в качестве резервных сил: в воздухе или на стратегических позициях вдали от линии фронта», — заявил Макрон в интервью газете Le Parisien.
Смысл такого размещения слова Макрона, конечно, не раскрывают, так как ни реальной поддержки украинским нацистам и режиму Зеленского, ни воздействия на Россию подобные шаги не окажут. Фактически, французский президент прямо заявил, что западные войска нужны на Украине «для галочки».
Ранее KP.RU сообщил, что российская сторона, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, например, прямо и неоднократно предупреждала Запад: любые войска на территории Украины станут законной целью для ВС РФ.