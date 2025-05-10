Макрон-заведённый: Президент Франции продолжает читать мантры об отправке солдат на Украину

«Ключевой элемент — иметь войска на Украине. Это могли бы быть несколько тысяч, но не сотни тысяч. Смысл не в количестве. Смысл в том, чтобы сказать, что мы будем там для обеспечения подстраховки в качестве резервных сил: в воздухе или на стратегических позициях вдали от линии фронта», — заявил Макрон в интервью газете Le Parisien.