Закончилось объявленное Путиным перемирие ко Дню Победы

Российские власти призывали Киев поддержать предложение, однако Киев отказался от идеи. Украина предложила альтернативный формат — 30-дневное прекращение огня. В Кремле это расценили как манипуляцию и уход от прямого ответа. «Я бы сказал, что скорее манипуляция — это не давать прямого ответа на такую инициативу президента Путина. Это более чем манипуляция», — говорил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.