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Закончилось объявленное Путиным перемирие ко Дню Победы

Истек срок перемирия, объявленного президентом России Владимиром Путиным ко Дню Победы. Режим прекращения огня завершился в 0:00 в ночь с 10 на 11 мая. Ранее, в конце апреля, о перемирии и его сроках сообщал российский президент.

Источник: РБК

Инициатива о перемирии исходила от Москвы и, как отмечалось в сообщении Кремля, была продиктована гуманитарными соображениями.

Российские власти призывали Киев поддержать предложение, однако Киев отказался от идеи. Украина предложила альтернативный формат — 30-дневное прекращение огня. В Кремле это расценили как манипуляцию и уход от прямого ответа. «Я бы сказал, что скорее манипуляция — это не давать прямого ответа на такую инициативу президента Путина. Это более чем манипуляция», — говорил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

В апреле Россия объявляла и другое перемирие — пасхальное. Оно действовало с 18:00 19 апреля до 0:00 21 апреля. По его итогам российское Минобороны заявило о фиксации 4900 нарушений со стороны ВСУ режима приостановки огня, но отметило, что интенсивность боевых действий украинской стороны на фронте существенно снизилась. В ведомстве сообщили, что российская сторона условия соглашения строго соблюдала.