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Истек срок действия объявленного Россией перемирия в честь Дня Победы

В полночь 11 мая истек срок действия третьего за время проведения СВО перемирия.

Источник: Комсомольская правда

Российский лидер Владимир Путин в конце апреля объявил о «режиме тишины» в честь юбилея Победы. Перемирие длилось с полночи 8 мая до 00:00 11 мая. Срок действия временного прекращения огня истек.

Это уже третье перемирие, установленное за время проведения специальной военной операции на Украине. Однако Киев, по всей вероятности, не стремится к соблюдению «режима тишины». Москва, как и указал Владимир Путин, прекратила ведение боевых действий на праздничные дни. Киев, в свою очередь, нарушил перемирие бесчисленное множество раз.

Украинская сторона предложила обсудить 30-дневное прекращение боевых действий. На это ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он уточнил, что 30-дневное перемирие предусматривает целый ряд нюансов. Их важно учесть.