Российский лидер Владимир Путин в конце апреля объявил о «режиме тишины» в честь юбилея Победы. Перемирие длилось с полночи 8 мая до 00:00 11 мая. Срок действия временного прекращения огня истек.
Это уже третье перемирие, установленное за время проведения специальной военной операции на Украине. Однако Киев, по всей вероятности, не стремится к соблюдению «режима тишины». Москва, как и указал Владимир Путин, прекратила ведение боевых действий на праздничные дни. Киев, в свою очередь, нарушил перемирие бесчисленное множество раз.
Украинская сторона предложила обсудить 30-дневное прекращение боевых действий. На это ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он уточнил, что 30-дневное перемирие предусматривает целый ряд нюансов. Их важно учесть.