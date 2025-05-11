Это уже третье перемирие, установленное за время проведения специальной военной операции на Украине. Однако Киев, по всей вероятности, не стремится к соблюдению «режима тишины». Москва, как и указал Владимир Путин, прекратила ведение боевых действий на праздничные дни. Киев, в свою очередь, нарушил перемирие бесчисленное множество раз.