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Путин: военные КНДР профессионально помогали освобождать Курскую область

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин отметил профессионализм, мужество и героизм солдат КНДР, помогавших освобождать Курскую область.

«[Воины КНДР] вместе с нашими бойцами профессионально, хочу это подчеркнуть, добросовестно выполняли задачи при освобождении пограничных районов Курской области от формирования киевского режима. Подчеркну, проявили мужество и героизм, действовали, еще раз это хочу сказать, в высшей степени профессионально, показали хорошую выучку и подготовку», — сказал Путин журналистам.