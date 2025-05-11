Путин: военные КНДР профессионально помогали освобождать Курскую область

«[Воины КНДР] вместе с нашими бойцами профессионально, хочу это подчеркнуть, добросовестно выполняли задачи при освобождении пограничных районов Курской области от формирования киевского режима. Подчеркну, проявили мужество и героизм, действовали, еще раз это хочу сказать, в высшей степени профессионально, показали хорошую выучку и подготовку», — сказал Путин журналистам.