«Киевский режим демонстративно, порядка 130 раз, нарушал 30-дневный, хочу это подчеркнуть, 30-дневный — с 18 марта по 17 апреля — мораторий на удары по энергетическим объектам, который был объявлен в соответствии с нашей с президентом США Дональдом Трампом договоренностью», — сказал глава государства.
Путин заявил, что Киев многократно нарушал мораторий на удары по энергообъектам
МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Киев демонстративно, около 130 раз, нарушал 30-дневный мораторий на удары по энергообъектам, который действовал с 18 марта по 17 апреля. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин, выступая с заявлением перед журналистами в Кремле.