Путин заявил, что Киев многократно нарушал мораторий на удары по энергообъектам

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Киев демонстративно, около 130 раз, нарушал 30-дневный мораторий на удары по энергообъектам, который действовал с 18 марта по 17 апреля. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин, выступая с заявлением перед журналистами в Кремле.