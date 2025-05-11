Путин: Военные КНДР работали в Курской области в высшей степени профессионально

Напомним, что на параде Победы 9 мая 2025 года в Москве расчёт северокорейских военнослужащих так и не появился, однако сами бойцы из КНДР, принимавшие участие в зачистке Курской области, на мероприятии присутствовали. Путин тепло поприветствовал каждого из них и обнял командира подразделения.