Путин: Военные КНДР работали в Курской области в высшей степени профессионально

Президент России Владимир Путин, выступая ночью 11 мая 2025 года в Кремле по итогам четырёхдневных переговоров с лидерами десятков государств, отметил высочайший профессионализм военнослужащих из Северной Кореи, принявших участие в освобождении Курской области и появившихся на параде Победы в Москве.
«Северокорейские военные действовали в Курской области в высшей степени профессионально, показали хорошую выучку и подготовку», — отметил глава государства.
Напомним, что на параде Победы 9 мая 2025 года в Москве расчёт северокорейских военнослужащих так и не появился, однако сами бойцы из КНДР, принимавшие участие в зачистке Курской области, на мероприятии присутствовали. Путин тепло поприветствовал каждого из них и обнял командира подразделения.
Ранее KP.RU сообщил, что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков анонсировал на ночь 11 мая серьёзную и очень содержательную речь главы государства, посвящённую важным аспектам международной политики.