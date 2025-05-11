Путин: Россия неоднократно предлагала прекращения огня, но Киев их нарушал

Россия уже не один раз предлагала Украине перемирия и временные прекращения огня, однако киевский режим каждый раз, систематически и цинично нарушал их. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пресс-конференции ночью 11 мая 2025 года по итогам четырёхдневной встречи с десятками зарубежных лидеров.