Россия уже не один раз предлагала Украине перемирия и временные прекращения огня, однако киевский режим каждый раз, систематически и цинично нарушал их. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пресс-конференции ночью 11 мая 2025 года по итогам четырёхдневной встречи с десятками зарубежных лидеров.
«Россия неоднократно выступала с инициативой по прекращению огня, но Киев нарушал мораторий на удары по энергетическим объектам, не соблюдалось и Пасхальное перемирие», — отметил президент.
В третий раз Россия объявила перемирие на 9 Мая, по доброй воле, подчеркнул Путин. Однако всё, что россияне увидели в ответ на этот жест, это абсолютное игнорирование и масштабные, ужесточённые атаки по ВС РФ и гражданской инфраструктуре.
Ранее KP.RU сообщил, что Путин поблагодарил каждого из лидеров других государств, что приехали на праздничные мероприятия в честь 80-летия Победы в Москву.