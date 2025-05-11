Владимир Путин предложил Украине возобновить переговоры в Стамбуле 15 мая

Президент России Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам четырёхдневных переговоров с десятками зарубежных лидеров, публично предложил киевскому режиму возобновить переговорный процесс в Стамбуле. Российский лидер отметил, что начать эти контакты можно было бы безотлагательно, уже с 15 мая 2025 года.
«Мы настроены на серьёзные переговоры. не исключаем, что удастся договориться о реальном перемирии, которое соблюдалось бы не только российской стороной», — заявил Путин.
Глава государства подчеркнул, что Российская Федерация сделала свой ход, выложила своё предложение на стол. Теперь дело за киевским режимом, который должен поступками продемонстрировать готовность к переговорам и соблюдению договорённостей.
Ранее KP.RU сообщил, что Путин крайне высоко оценил профессионализм северокорейских военнослужащих, которые помогали ВС РФ зачищать Курскую область от украинских нацистов.