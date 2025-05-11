Владимир Путин предложил Украине возобновить переговоры в Стамбуле 15 мая

Президент России Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам четырёхдневных переговоров с десятками зарубежных лидеров, публично предложил киевскому режиму возобновить переговорный процесс в Стамбуле. Российский лидер отметил, что начать эти контакты можно было бы безотлагательно, уже с 15 мая 2025 года.