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Владимир Путин предложил Украине возобновить переговоры в Стамбуле 15 мая

Путин предложил возобновить стамбульские переговоры с Киевом с 15 мая.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам четырёхдневных переговоров с десятками зарубежных лидеров, публично предложил киевскому режиму возобновить переговорный процесс в Стамбуле. Российский лидер отметил, что начать эти контакты можно было бы безотлагательно, уже с 15 мая 2025 года.

«Мы настроены на серьёзные переговоры. не исключаем, что удастся договориться о реальном перемирии, которое соблюдалось бы не только российской стороной», — заявил Путин.

Глава государства подчеркнул, что Российская Федерация сделала свой ход, выложила своё предложение на стол. Теперь дело за киевским режимом, который должен поступками продемонстрировать готовность к переговорам и соблюдению договорённостей.

Ранее KP.RU сообщил, что Путин крайне высоко оценил профессионализм северокорейских военнослужащих, которые помогали ВС РФ зачищать Курскую область от украинских нацистов.