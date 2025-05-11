«Понесли очень большие потери»: Путин заявил о пяти отраженных атаках со стороны Киева во время перемирия

Российский лидер Владимир Путин выступил с обращением. Он сделал ряд заявлений, касаемых перемирия, приуроченного ко Дню Победы. Президент РФ подтвердил, что ВСУ пытались напасть на российское приграничье.
Владимир Путин подчеркнул, что РФ отбила все атаки врага. Всего Киев предпринял пять попыток нападения на Курскую и Белгородскую области. Все удары нанесены во время объявленного Москвой «режима тишины».
«ВСУ понесли очень большие потери, когда Россия отражала их атаки во время перемирия ко Дню Победы», — заключил Владимир Путин.
В Минобороны сообщили о 1455 обстрелах со стороны Киева за три дня. Военные ВСУ также нанесли 3502 атаки БПЛА и попытались прорваться в Курской и Белгородской областях. Солдаты ВС РФ успешно отразили наступление.