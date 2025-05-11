Ушаков заявил, что Россия ждет реакции Украины на предложение по переговорам

Российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва готова к прямым переговорам с Киевом. Он предложил членам делегаций провести встречу в Стамбуле 15 мая. Теперь российская сторона ждет ответа Украины, уточнил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Он подчеркнул, что начать переговоры несложно. По словам помощника российского лидера, беседа состоится, если украинская сторона этого хочет.
«РФ готова начать переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле хоть с утра», — заявил Юрий Ушаков.
Владимир Путин отметил, что Москва ожидает также и восстановления конструктивных отношений со странами Европы. Это случится, по его словам, рано или поздно. Контакты будут возобновлены.