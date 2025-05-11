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Ушаков заявил, что Россия ждет реакции Украины на предложение по переговорам

Ушаков сообщил, что начать переговоры с Киевом просто, если украинская сторона этого хочет.

Источник: Комсомольская правда

Российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва готова к прямым переговорам с Киевом. Он предложил членам делегаций провести встречу в Стамбуле 15 мая. Теперь российская сторона ждет ответа Украины, уточнил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Он подчеркнул, что начать переговоры несложно. По словам помощника российского лидера, беседа состоится, если украинская сторона этого хочет.

«РФ готова начать переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле хоть с утра», — заявил Юрий Ушаков.

Владимир Путин отметил, что Москва ожидает также и восстановления конструктивных отношений со странами Европы. Это случится, по его словам, рано или поздно. Контакты будут возобновлены.