Путин заявил, что ВСУ нарушили пасхальное перемирие почти пять тысяч раз

Украинские военные почти 5 тыс. раз нарушили перемирие, предложенное Россией по случаю Пасхи, заявил президент РФ Владимир Путин.
Указанный режим прекращения огня действовал с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 мск 21 апреля.
«Не соблюдалось инициированное Россией пасхальное перемирие. Режим прекращения огня нарушался украинскими формированиями почти 5 тыс. раз», — сказал глава государства на пресс-конференции в Кремле.
Он также уточнил, что киевский режим приблизительно 130 раз нарушил мораторий на удары по энергообъектам, действовавший 30 дней с 18 марта по 17 апреля. Путин напомнил, что запрет на такие действия был объявлен в соответствии с договоренностью РФ с президентом США Дональдом Трампом.
Напомним, с 8 мая действовало временное перемирие, которое предложила Россия в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Оно завершилось в 00:00 мск 11 мая.
По данным Минобороны РФ на 10 мая, несмотря на объявленный режим прекращения огня, ВСУ продолжали боевые действия против российских войск. При этом Вооружённые силы России строго соблюдали условия временного перемирия.