Путин заявил, что ВСУ нарушили пасхальное перемирие почти пять тысяч раз

Он также уточнил, что киевский режим приблизительно 130 раз нарушил мораторий на удары по энергообъектам, действовавший 30 дней с 18 марта по 17 апреля. Путин напомнил, что запрет на такие действия был объявлен в соответствии с договоренностью РФ с президентом США Дональдом Трампом.