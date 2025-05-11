Москва объявила о временной остановке боевых действий на Украине с 8 по 11 мая. Срок действия перемирия истек сегодня в полночь. Киевский режим, при этом, и не прекращал огонь, подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он сообщил о свидетелях. Очевидцами всех нарушений «режима тишины» стали гости и жители Москвы. Киев неоднократно попытался атаковать столицу, используя БПЛА.
«Множество москвичей, множество гостей нашего города были свидетелями нарушений режима перемирия — атак беспилотников, закрытых аэропортов, угроз воздушному сообщению. Не было реального прекращения огня со стороны Украины», — уведомил Дмитрий Песков.
Глава государства Владимир Путин уточнил, что России удалось отбить все атаки ВСУ. Киев предпринял пять попыток прорыва в Курском и Белгородском приграничье.