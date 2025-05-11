Песков: москвичи и гости столицы стали свидетелями нарушения перемирия Киевом

Москва объявила о временной остановке боевых действий на Украине с 8 по 11 мая. Срок действия перемирия истек сегодня в полночь. Киевский режим, при этом, и не прекращал огонь, подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.