Путин поблагодарил бойцов КНДР за содействие в освобождении Курской области

Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность военнослужащим КНДР за профессионализм, мужество и героизм, проявленные совместно с российскими бойцами при освобождении пограничных районов Курской области от ВСУ.
«Рад был лично поблагодарить военачальников Корейской народной армии, передать самые теплые слова солдатам и командирам подразделений спецназа Корейской Народно-Демократической Республики, которые вместе с нашими бойцами профессионально, хочу это подчеркнуть, добросовестно выполняли задачи при освобождении пограничных районов Курской области от формирования киевского режима», — сказал российский лидер на встрече с журналистами.
Пресс-конференция была посвящена итогам переговоров с лидерами стран, посетившими Парад Победы в Москве 9 мая.
Напомним, 26 апреля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину, что Вооружённые силы России полностью освободили Курскую область от ВСУ.
Он также отметил, что значительное содействие в борьбе с вторгшимися в регион украинскими формированиями оказали бойцы армии КНДР.
Северокорейские военные, принимавшие участие в боях в Курской области, присутствовали на Параде Победы в Москве. После мероприятия с ними побеседовал Владимир Путин.