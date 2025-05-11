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Путин поблагодарил бойцов КНДР за содействие в освобождении Курской области

Глава государства отметил, что северокорейские военные добросовестно выполняли боевые задачи.

Источник: Аргументы и факты

Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность военнослужащим КНДР за профессионализм, мужество и героизм, проявленные совместно с российскими бойцами при освобождении пограничных районов Курской области от ВСУ.

«Рад был лично поблагодарить военачальников Корейской народной армии, передать самые теплые слова солдатам и командирам подразделений спецназа Корейской Народно-Демократической Республики, которые вместе с нашими бойцами профессионально, хочу это подчеркнуть, добросовестно выполняли задачи при освобождении пограничных районов Курской области от формирования киевского режима», — сказал российский лидер на встрече с журналистами.

Пресс-конференция была посвящена итогам переговоров с лидерами стран, посетившими Парад Победы в Москве 9 мая.

Напомним, 26 апреля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину, что Вооружённые силы России полностью освободили Курскую область от ВСУ.

Он также отметил, что значительное содействие в борьбе с вторгшимися в регион украинскими формированиями оказали бойцы армии КНДР.

Северокорейские военные, принимавшие участие в боях в Курской области, присутствовали на Параде Победы в Москве. После мероприятия с ними побеседовал Владимир Путин.