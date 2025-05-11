Путин поблагодарил бойцов КНДР за содействие в освобождении Курской области

«Рад был лично поблагодарить военачальников Корейской народной армии, передать самые теплые слова солдатам и командирам подразделений спецназа Корейской Народно-Демократической Республики, которые вместе с нашими бойцами профессионально, хочу это подчеркнуть, добросовестно выполняли задачи при освобождении пограничных районов Курской области от формирования киевского режима», — сказал российский лидер на встрече с журналистами.