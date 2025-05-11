NYT: США одобрили передачу Германией более 200 различных ракет для ВСУ

В публикации уточняется, что указанное вооружение производят Соединённые Штаты, в связи с чем у Берлина нет права отправлять его в другие страны без разрешения Вашингтона. По информации журналистов, европейские страны, которые поддерживают Киев, не справляются с поставками оружия, необходимого ВСУ.