Американские власти одобрили передачу Германией киевскому режиму 100 боеприпасов для зенитного ракетного комплекса Patriot и 125 дальнобойных ракет, написала The New York Times (NYT) со ссылкой на представителя Конгресса США.
В публикации уточняется, что указанное вооружение производят Соединённые Штаты, в связи с чем у Берлина нет права отправлять его в другие страны без разрешения Вашингтона. По информации журналистов, европейские страны, которые поддерживают Киев, не справляются с поставками оружия, необходимого ВСУ.
Авторы статьи напоминают, что такая ситуация сложилась после того, как президент США Дональд Трамп призвал Европу «взять на себя большую часть нагрузки» по обеспечению безопасности Украины. Также отмечается, что для того, чтобы вывести производственные линии на европейских военных заводах, понадобятся долгие годы.
Напомним, ранее 4 мая стало известно, что киевскому режиму передадут одну систему ПВО Patriot, базировавшуюся в Израиле. Кроме того, обсуждалась поставка Украине ещё одной ЗРК из ФРГ или Греции.
6 мая британский сайт Unherd написал, что передача Киеву новых систем Patriot не повлияет на ход конфликта с Россией. Автор портала назвал решение об их поставках бесполезным и рискованным.