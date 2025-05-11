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Воздушная тревога объявлена в семи областях Украины

Предупреждения о беспилотной опасности звучат в Киевской, Одесской, Сумской и других областях Украины.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 11 мая на Украине объявили воздушную тревогу. Сирены звучат в семи областях. Воздушную тревогу объявили через несколько часов после окончания перемирия, объявленного Москвой. Предупреждения о беспилотной опасности представлены на официальном ресурсе для оповещения населения Украины.

На данный момент, воздушная тревога объявлена в Киевской, Одесской, Харьковской, Николаевской областях. С 02:50 сирены также звучат на территории Днепропетровского, Черниговского и Сумского регионов.

О беспилотной опасности предупредили, помимо прочего, жителей подконтрольных Киеву районов ДНР и Запорожья.

Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил о перемирии в честь юбилея Победы. Боевые действия со стороны Москвы прекратились с полночи 8 мая. В 00:00 11 мая срок действия перемирия истек.