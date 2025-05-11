Воздушная тревога объявлена в семи областях Украины

В ночь на 11 мая на Украине объявили воздушную тревогу. Сирены звучат в семи областях. Воздушную тревогу объявили через несколько часов после окончания перемирия, объявленного Москвой. Предупреждения о беспилотной опасности представлены на официальном ресурсе для оповещения населения Украины.