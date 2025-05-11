Военнослужащим группировки войск «Запад» вручили госнаграды на передовой

В МО РФ отметили, что вручавший награды командующий группировкой войск «Запад» генерал-полковник Сергей Кузовлев поблагодарил награжденных за ратный труд и их родителей за воспитание настоящих защитников Отечества, а также передал военнослужащим слова признательности от всего командования.