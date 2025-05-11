В Тайшете простились с погибшим в зоне спецоперации военнослужащим

В Тайшете простились с участником специальной военной операции Александром Привалихиным. Как уточняется, военнослужащий пал во время боя 16 марта 2025. Мужчина до последней минуты защищал Родину, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) администрации Тайшета.
Александр Привалихин является уроженцем Тайшета, он родился в мае 1998 года. В школьные году он учился в образовательном учреждении № 23. Также известно, что он занимался лыжным спортом. После службы в армии мужчина работал на железной дороге.