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В Тайшете простились с погибшим в зоне спецоперации военнослужащим

Александр Привалихин до последней минуты защищал Родину.

Источник: IrkutskMedia.ru

В Тайшете простились с участником специальной военной операции Александром Привалихиным. Как уточняется, военнослужащий пал во время боя 16 марта 2025. Мужчина до последней минуты защищал Родину, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) администрации Тайшета.

Александр Привалихин является уроженцем Тайшета, он родился в мае 1998 года. В школьные году он учился в образовательном учреждении № 23. Также известно, что он занимался лыжным спортом. После службы в армии мужчина работал на железной дороге.