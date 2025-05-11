Путин заявил о больших потерях Украины: ВСУ атаковали во время перемирия лишь по политическим соображениям

Президент России Владимир Путин в ночь с субботы на воскресенье, 11 мая, выступил на пресс-конференции по итогам переговоров с зарубежными лидерами, посетившими парад Победы в Москве. Одной из тем, которые затронул глава государства в своем выступлении, была тема объявленного Россией в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне перемирия.
Как отметил Путин, Украина в ходе объявленного «режима тишины» не оставляла попыток нападения на Россию. В результате ВСУ понесли большие потери.
«Атаки (киевского режима во время майского перемирия — ред.), в том числе и попытки проникнуть на территорию Российской Федерации в районе Курской области и Белгородской области, отбиты. Больше того, наши военные специалисты считают, что они не имели никакого военного значения, проводились исключительно по политическим соображениям, противник понёс очень большие потери», — сказал президент.
Стоит напомнить, что Владимир Путин в конце апреля объявил о «режиме тишины» в честь юбилея Победы. Перемирие длилось с полночи 8 мая до 00:00 11 мая.
Это уже третье перемирие, установленное за время проведения специальной военной операции на Украине. Однако Киев, по всей вероятности, не стремится к соблюдению «режима тишины». Москва, как и указал Владимир Путин, прекратила ведение боевых действий на праздничные дни. Киев, в свою очередь, нарушил перемирие бесчисленное множество раз.
Отметим, что главной темой пресс-конференции Путина 11 мая стало выдвинутое Россией предложение о переговорах. Местом встречи делегаций РФ и Украины вновь назначен Стамбул. Владимир Путин предложил украинской стороне провести переговоры 15 мая. По словам главы государства, представители, которые стремятся к миру, обязательно поддержат инициативу Москвы.
«Несмотря ни на что, предлагаем киевским властям возобновить переговоры, прерванные ими в конце 2022 года, возобновить прямые переговоры, причём без всяких предварительных условий. Начать предлагаем без промедления уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле, там, где они проводились ранее и там, где они были прерваны», — подчеркнул Владимир Путин.
Как отметил помощник главы государства Юрий Ушаков, переговоры, если они состоятся, то начнутся не с того места, где были прерваны. Беседа между членами делегаций пройдет с учетом нынешнего положения. С 2022 года ситуация изменилась.
Теперь Россия ожидает решения Украины по вопросу переговоров.