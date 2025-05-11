Путин заявил о больших потерях Украины: ВСУ атаковали во время перемирия лишь по политическим соображениям

«Несмотря ни на что, предлагаем киевским властям возобновить переговоры, прерванные ими в конце 2022 года, возобновить прямые переговоры, причём без всяких предварительных условий. Начать предлагаем без промедления уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле, там, где они проводились ранее и там, где они были прерваны», — подчеркнул Владимир Путин.