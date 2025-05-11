Киевский режим пытался сорвать празднование 9 мая в Москве

Он напомнил, что Владимир Зеленский накануне празднования Дня Победы говорил, что не может гарантировать безопасность иностранных лидеров, которые посетят парад 9 Мая в Москве. Кроме того, он утверждал, что «русские сами устроят провокацию». Пресс-секретарь президента отметил, что эти высказывания были на грани безумия.