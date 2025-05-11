Киевский режим пытался сорвать празднование 9 мая в Москве

«Да, скорее, была попытка срыва (торжественных мероприятий. — Прим. ред.)», — подчеркнул представитель Кремля.
Он напомнил, что Владимир Зеленский накануне празднования Дня Победы говорил, что не может гарантировать безопасность иностранных лидеров, которые посетят парад 9 Мая в Москве. Кроме того, он утверждал, что «русские сами устроят провокацию». Пресс-секретарь президента отметил, что эти высказывания были на грани безумия.
«Подкрепили (в Киеве. — Прим. ред.) эту грань безумия роем беспилотников. Слава богу, наши пэвэошники наладили работу и работают очень эффективно», — сказал Песков.
Зеленский также заявлял о о «болевых точках» России и о том, что в Москве якобы «правильно переживают» из-за парада к 80-летию Победы.
Парад в честь 80-летия Победы
Несмотря угрозы со стороны Киева, по случаю празднования в Москву приехали многие мировые лидеры: председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Венесуэлы и Бразилии Николас Мадуро и Луис Инасиу Лула да Силва, белорусский лидер Александр Лукашенко, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, руководитель Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, глава Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.
Утром девятого мая по брусчатке Красной площади прошли парадные расчеты военнослужащих, в том числе участников спецоперации. Затем проехали танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М и другая бронетехника, комплексы С-400, реактивные системы залпового огня «Торнадо-С», передвижные грунтовые ракетные комплексы «Ярс», грузовики «КамАЗ» с беспилотниками «Герань» и «Ланцет».
В авиационной части парада была показана фигура «Кубинский бриллиант» — совместный пролет пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи» на пяти истребителях Су-30СМ и четырех МиГ-29 на минимальном расстоянии друг от друга. Завершился парад пролетом шести штурмовиков Су-25, которые раскрасили небо над Москвой в цвета российского триколора.