Бойцы «Ахмата» уничтожили пытавшихся зайти в Белгородскую область боевиков ВСУ

Он отметил, что боевики ВСУ пытались проникнуть в Белгородскую область. Противника заметили в момент движения, после чего российские военные открыли огонь.
«Мы наносили одновременно огонь по двум целям. Разбивали укрытые позиции противника, на открытой местности — пехоту противника, которая решила двигаться и пройти через границу», — подчеркнул он в беседе с РИА Новости.
После серии ударов по группе боевиков ВСУ на подмогу им попыталась выйти французская боевая машина пехоты. Расчёты БПЛА «Ахмат» атаковали её, уточнил Оптима.
Ранее в Курской области при атаке дрона ВСУ на автомобиль пострадал ребёнок.