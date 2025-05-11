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Бойцы «Ахмата» уничтожили пытавшихся зайти в Белгородскую область боевиков ВСУ

Танкисты группы «Пресса» спецназа «Ахмат» уничтожили группу украинских боевиков, которые пытались вторгнуться на территорию России со стороны Сумской области. Об этом рассказал боец сводной артиллерийской группы с позывным Оптима.

Источник: Александр Река/ТАСС

Он отметил, что боевики ВСУ пытались проникнуть в Белгородскую область. Противника заметили в момент движения, после чего российские военные открыли огонь.

«Мы наносили одновременно огонь по двум целям. Разбивали укрытые позиции противника, на открытой местности — пехоту противника, которая решила двигаться и пройти через границу», — подчеркнул он в беседе с РИА Новости.

После серии ударов по группе боевиков ВСУ на подмогу им попыталась выйти французская боевая машина пехоты. Расчёты БПЛА «Ахмат» атаковали её, уточнил Оптима.

Ранее в Курской области при атаке дрона ВСУ на автомобиль пострадал ребёнок.