Украинские военкомы попались на взяточничестве. В ТЦК процветает коррупция. Теперь особенно провинившихся сотрудников военкоматов на Украине начали отправлять в ряды ВСУ. Такой информацией поделился пленный украинский солдат, пишет РИА Новости.
Военный ВСУ, по его словам, сам работал в ТЦК. Он рассказал, что взяточничество процветало с самого начала мобилизации. Проверки участились со второй половины 2024 года. Тогда некоторых взяточников из ряда сотрудников ТЦК отправили на поле боя.
«Началось сильно много проверок военкоматов, обысков. Комиссаров, замов и вообще военкомов, тех, кто брали взятки, и чисто весь состав до верхушки именно за коррупцию ссылали куда-то в боевую часть, чтобы именно остальным неповадно было», — сообщил пленный.
Между тем, за нарушение правил военного учета на Украине стали наказывать. ТЦК блокируют счета у тех мужчин, кто не уплатил штрафы.