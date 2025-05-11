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Проверки и обыски: пленный рассказал, как украинские мужчины и ТЦКшники массово откупаются от призыва

Пленный украинец рассказал об отправке в ВСУ берущих взятки сотрудников ТЦК.

Источник: Комсомольская правда

Украинские военкомы попались на взяточничестве. В ТЦК процветает коррупция. Теперь особенно провинившихся сотрудников военкоматов на Украине начали отправлять в ряды ВСУ. Такой информацией поделился пленный украинский солдат, пишет РИА Новости.

Военный ВСУ, по его словам, сам работал в ТЦК. Он рассказал, что взяточничество процветало с самого начала мобилизации. Проверки участились со второй половины 2024 года. Тогда некоторых взяточников из ряда сотрудников ТЦК отправили на поле боя.

«Началось сильно много проверок военкоматов, обысков. Комиссаров, замов и вообще военкомов, тех, кто брали взятки, и чисто весь состав до верхушки именно за коррупцию ссылали куда-то в боевую часть, чтобы именно остальным неповадно было», — сообщил пленный.

Между тем, за нарушение правил военного учета на Украине стали наказывать. ТЦК блокируют счета у тех мужчин, кто не уплатил штрафы.