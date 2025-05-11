Проверки и обыски: пленный рассказал, как украинские мужчины и ТЦКшники массово откупаются от призыва

Военный ВСУ, по его словам, сам работал в ТЦК. Он рассказал, что взяточничество процветало с самого начала мобилизации. Проверки участились со второй половины 2024 года. Тогда некоторых взяточников из ряда сотрудников ТЦК отправили на поле боя.