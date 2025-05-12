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При атаке дрона ВСУ в белгородском селе Богун-Городок пострадал мужчина

Мирный житель в тяжёлом состоянии был госпитализирован.

Источник: Аргументы и факты

В селе Богун-Городок Борисовского района Белгородской области в результате удара украинского беспилотника пострадал мирный житель.

Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Мужчина получил тяжёлые травмы — баротравму и множественные осколочные повреждения спины — и был госпитализирован в Томаровскую районную больницу. Позднее было принято решение о его транспортировке в городскую больницу № 2 Белгорода для дальнейшего лечения.

Губернатор подчеркнул, что пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ранее в Белгородской области БПЛА ВСУ атаковал автомобиль, пострадал 17-летний подросток.