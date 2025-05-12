ВСУ нанесли удар по памятнику со знаменем Победы в Харьковской области

Украинские формирования нанесли удар тремя беспилотниками по памятнику со знаменем Победы в Великой Отечественной войне в Харьковской области, заявил глава российской администрации Купянского района Александр Капленко.
Чиновник уточнил, что атакованный монумент находится в селе Пески. В результате нападения памятник получил повреждения.
«На красный флаг, конечно, (ВСУ — прим. ред.) реагируют очень сильно», — отметил Капленко, слова которого приводит РИА Новости.
Напомним, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что украинский беспилотник атаковал памятник советским лётчикам в посёлке Коммунарка Беловского района. Из-за удара ВСУ монумент частично повреждён. Хинштейн добавил, что объект будет восстановлен.