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ВСУ нанесли удар по памятнику со знаменем Победы в Харьковской области

Глава российской администрации Купянского района отметил, что у украинских военных наблюдается острая реакция на красные флаги.

Украинские формирования нанесли удар тремя беспилотниками по памятнику со знаменем Победы в Великой Отечественной войне в Харьковской области, заявил глава российской администрации Купянского района Александр Капленко.

Чиновник уточнил, что атакованный монумент находится в селе Пески. В результате нападения памятник получил повреждения.

«На красный флаг, конечно, (ВСУ — прим. ред.) реагируют очень сильно», — отметил Капленко, слова которого приводит РИА Новости.

Напомним, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что украинский беспилотник атаковал памятник советским лётчикам в посёлке Коммунарка Беловского района. Из-за удара ВСУ монумент частично повреждён. Хинштейн добавил, что объект будет восстановлен.