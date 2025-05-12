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Командир «Гиацинта-Б» рассказал об уничтожении ангара с наемниками ВСУ

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Расчет буксируемых пушек «Гиацинт-Б» Западной группировки уничтожил ангары с личным составом и наемниками Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал командир орудия с позывным Барон в видео, предоставленном ТАСС Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Это был ангар, около 20 человек там было. Два выстрела — два ангара, с двух выстрелов, без поправок. Там ВСУ были и наемники, как говорили. Сразу к наградам весь расчет представили», — рассказал он.

По словам Барона, пойти на СВО он решил, когда смотрел телевизор. «Устал смотреть это все, естественно, мне это надоело. Пошел в военкомат, подписал [контракт]», — поделился боец.

Номер расчета с позывным Шеф в мирной жизни работал директором. «Смотрел также новости, встал, вышел из офиса и вот я здесь», — коротко поделился военнослужащий своей историей.

Как отметили в ведомстве, расчет буксируемых пушек при выполнении боевых задач уничтожил гаубицу Д-30 с боекомплектом, ангары, пикапы и живую силу ВСУ. Получив точные координаты сосредоточения сил, расчеты навели пушки и серией точных выстрелов уничтожили все цели, находящиеся на расстоянии свыше 15 км. Кроме того, добавили в министерстве, в результате возгорания были уничтожены боеприпасы ВСУ.