Жители севера Омской области простятся с погибшим на СВО земляком

Администрация Знаменского района Омской области сообщила о трагической гибели жителя района Евгения Периславского в зоне проведения специальной военной операции.
«С глубокой скорбью мы сообщаем о кончине нашего земляка Евгения Валентиновича Периславского, который погиб, исполняя свой воинский долг в ходе специальной военной операции, проявив отвагу и героизм», — говорится в сообщении.
Жители Знаменского района выражают искренние соболезнования семье и близким погибшего, подчеркивая, что светлая память о земляке сохранится на долгие годы.
Церемония прощания с Евгением Периславским состоится 12 мая у мемориала воинам-землякам. Начало траурного митинга запланировано на 12:00.
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