Ричмонд
+14°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители севера Омской области простятся с погибшим на СВО земляком

Прощание с Евгением Периславским пройдёт у мемориала воинам-землякам в Знаменском районе.

Источник: РИА "Новости"

Администрация Знаменского района Омской области сообщила о трагической гибели жителя района Евгения Периславского в зоне проведения специальной военной операции.

«С глубокой скорбью мы сообщаем о кончине нашего земляка Евгения Валентиновича Периславского, который погиб, исполняя свой воинский долг в ходе специальной военной операции, проявив отвагу и героизм», — говорится в сообщении.

Жители Знаменского района выражают искренние соболезнования семье и близким погибшего, подчеркивая, что светлая память о земляке сохранится на долгие годы.

Церемония прощания с Евгением Периславским состоится 12 мая у мемориала воинам-землякам. Начало траурного митинга запланировано на 12:00.

Ранее мы писали, что в Омске простились с ветераном ФСБ, который погиб на СВО.