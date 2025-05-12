Жители Тайшета простились с погибшим в зоне СВО военнослужащим

Дмитрий Спиридонов родился в Хабаровске, но в детстве переехал с мамой в Тайшет. Он окончил железнодорожную школу-интернат № 2. После школы работал в компании «Роснефть» на севере Иркутской области, пройдя путь от трубопроводчика до мастера цеха. Он также освоил профессию спасателя МЧС.