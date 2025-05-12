Жители Тайшета простились с погибшим в зоне СВО военнослужащим

8 мая в Тайшете прошло прощание с гвардии рядовым Дмитрием Спиридоновым. Военнослужащий погиб 7 декабря 2024 года в Донецкой области, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) администрации Тайшета.
Дмитрий постоянно повышал квалификацию, занимал призовые места в конкурсе «Лучший по профессии» и получил диплом как лучший наставник. В октябре 2024 года он добровольно подписал контракт и отправился в зону СВО.
Дмитрия запомнили добрым, отзывчивым и готовым помочь. Он был любящим сыном и отцом.