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Жители Тайшета простились с погибшим в зоне СВО военнослужащим

Дмитрий Спиридонов пал в Донецкой области.

Источник: IrkutskMedia.ru

8 мая в Тайшете прошло прощание с гвардии рядовым Дмитрием Спиридоновым. Военнослужащий погиб 7 декабря 2024 года в Донецкой области, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) администрации Тайшета.

Дмитрий Спиридонов родился в Хабаровске, но в детстве переехал с мамой в Тайшет. Он окончил железнодорожную школу-интернат № 2. После школы работал в компании «Роснефть» на севере Иркутской области, пройдя путь от трубопроводчика до мастера цеха. Он также освоил профессию спасателя МЧС.

Дмитрий постоянно повышал квалификацию, занимал призовые места в конкурсе «Лучший по профессии» и получил диплом как лучший наставник. В октябре 2024 года он добровольно подписал контракт и отправился в зону СВО.

Дмитрия запомнили добрым, отзывчивым и готовым помочь. Он был любящим сыном и отцом.