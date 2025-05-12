Милорад Додик назвал СВО полностью оправданным решением

Додик также заявил, что в конфликте фактически участвуют десятки государств, поддерживая Украину, что, по его мнению, придает происходящему масштаб мирового противостояния. Он напомнил, что операция стала реакцией на провал Минских соглашений, который, по его утверждению, был признан рядом западных лидеров, включая Ангелу Меркель и Франсуа Олланда.