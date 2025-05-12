Президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик в интервью RT выразил уверенность, что решение Москвы о начале специальной военной операции на территории Украины имело под собой достаточные основания.
Он подчеркнул, что в случае угрозы даже одному гражданину за границей Соединённые Штаты незамедлительно вмешиваются, тогда как, по его словам, России пытаются отказать в праве защищать миллионы своих соотечественников.
Додик также заявил, что в конфликте фактически участвуют десятки государств, поддерживая Украину, что, по его мнению, придает происходящему масштаб мирового противостояния. Он напомнил, что операция стала реакцией на провал Минских соглашений, который, по его утверждению, был признан рядом западных лидеров, включая Ангелу Меркель и Франсуа Олланда.
Ранее лидер Республики Сербской Милорад Додик заявил, что РФ была вынуждена начать спецоперацию на Украине после того, как ее обманули страны Запада.