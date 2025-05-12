Минобороны: бойцы РФ взяли в плен около 10 солдат ВСУ и экипаж танка в ДНР

Кроме этого, в заявлении Минобороны содержится комментарий командира разведгруппы с позывным «Варяг», который рассказал о деталях операции. Так, он пояснил, что операция проводилась по отработанному алгоритму: первоначально применялось самодельное взрывное устройство (СВУ), после чего в действие вступала штурмовая группа, что приводило либо к бою, либо к взятию плен.