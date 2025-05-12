Минобороны: бойцы РФ взяли в плен около 10 солдат ВСУ и экипаж танка в ДНР

В ходе боевых действий на Александро-Калиновском направлении (ДНР) спецподразделения «Южной» группировки российских войск добились значительного успеха: были пленены экипаж украинского танка и не менее десяти военнослужащих ВСУ, а также освобожден от боевиков крупный укрепленный опорный пункт. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«В ходе боевой работы штурмовые подразделения уничтожили бронетранспортер М113 производства США и танк, а также взяли в плен экипаж танка и не менее 10 солдат ВСУ», — следует из сообщения ведомства.
Кроме этого, в заявлении Минобороны содержится комментарий командира разведгруппы с позывным «Варяг», который рассказал о деталях операции. Так, он пояснил, что операция проводилась по отработанному алгоритму: первоначально применялось самодельное взрывное устройство (СВУ), после чего в действие вступала штурмовая группа, что приводило либо к бою, либо к взятию плен.
Как отметил один из участников штурма, бойцы приняли решение атаковать укрепленную позицию противника, не располагая точными данными о численности вражеского гарнизона.
Накануне в Минобороны РФ сообщили об уничтожении цеха ремонта самолетов и несколько военных складов.