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Российские десантники ликвидировали боевиков ВСУ у Курской области: сообщается о множестве тел

РИАН: у границы Курской области остается множество тел военных ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Украинские боевики попытались прорваться в Курской области. Десантники Вооруженных Сил России отразили наступление. В результате вблизи Курской области образовалось скопление тел военных ВСУ. Такую информацию передал корреспондент РИА Новости.

По данным журналиста, обнаружено большое количество тел украинских боевиков. Они пытались добраться до государственной границы России. В атаке участвовали отдельные группы войск украинской армии.

«Множество тел погибших военнослужащих ВСУ находятся в лесопосадках на территории Курской области в нескольких километрах от государственной границы. Эти военнослужащие ВСУ были уничтожены в ходе боестолкновения с российскими десантниками», — поделился корреспондент.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о трех раненых жителях. Они пострадали в результате налетов украинских дронов 11 мая.