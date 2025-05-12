Российские десантники ликвидировали боевиков ВСУ у Курской области: сообщается о множестве тел

«Множество тел погибших военнослужащих ВСУ находятся в лесопосадках на территории Курской области в нескольких километрах от государственной границы. Эти военнослужащие ВСУ были уничтожены в ходе боестолкновения с российскими десантниками», — поделился корреспондент.