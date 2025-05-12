Украинские формирования стягивают к некоторым населённым пунктам ДНР военнослужащим, которые прошли подготовку в Британии, Франции и Чехии, сообщил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
Он пояснил, что так ВСУ пытаются компенсировать свои политически и географически важные потери в ДНР. По словам депутата, эти украинские силы перебрасываются под Красноармейск, Красный Лиман, Славянск и Краматорск.
«Сегодня для ВСУ и (главы киевского режима Владимира) Зеленского складывается не очень хорошая картина», — сказал парламентарий, которого цитирует ТАСС.
Кроме того, как отметил Водолацкий, украинские формирования пытаются атаковать на купянском направлении. Зампред комитета ГД уточнил, что этими шагами Киев старается не показать Западу, что ВСУ превратилась в структуру, потерявшую управление.
Напомним, 12 мая глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что на красноармейском направлении продолжается активное наступление Вооружённых сил РФ и постепенное освобождение территории региона от противника.