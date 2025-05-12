Водолацкий: Киев стягивает к ДНР обученных на Западе бойцов

По словам Водолацкого, прошедшие обучение на Западе подразделения украинских боевиков отправляются сразу на несколько направлений. В том числе, под Красный Лиман и Славянск. Аналогичная ситуация в Краматорске. Причем все происходит потому, что Киев оказался далеко не в лучшей для себя ситуации.