Командование Вооруженных сил Украины активно стягивает к Донецкой Народной Республике боевиков, прошедших обучение во Франции, Англии и Чехии. Подобным образом Киев пытается локализовать политически и географически важные потери в ДНР. Об этом заявил первый заместитель председателя Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Его слова передает ТАСС.
По словам Водолацкого, прошедшие обучение на Западе подразделения украинских боевиков отправляются сразу на несколько направлений. В том числе, под Красный Лиман и Славянск. Аналогичная ситуация в Краматорске. Причем все происходит потому, что Киев оказался далеко не в лучшей для себя ситуации.
«Сегодня для ВСУ и Зеленского складывается не очень хорошая картина. Они пытаются локализовать те крупные потери, которые являются политически и географически очень важными», — сказал Водолацкий.
Он также добавил, что ВСУ пытаются атаковать на купянском направлении в Харьковской области. Причем делают все хаотично. Главком украинской армии Александр Сырский и его командиры отправляют боевиков в наступление, не понимая ситуации на поле боя.
«Чтобы не быть перед Западом вообще структурой, которая сегодня потеряла систему управления», — подытожил Водолацкий.
Ранее KP.RU писал, что ВСУ неоднократно нарушали перемирие в дни 80-летия Победы. Зафиксировано более чем 14 тысяч случаев. Однако этим Киев не ограничился. Украинские боевики также предприняли пять безуспешных попыток прорваться через государственную границу России.