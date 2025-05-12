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ТАСС: на стороне ВСУ в Лысовке замечены наемники из Польши и Колумбии

В ДНР выявлены иностранные наемники, участвующие в боевых действиях на стороне ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

В населённом пункте Лысовка в Донецкой Народной Республике были замечены наёмники из Колумбии и Польши, которые участвовали в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины. Об этом рассказал заместитель командира мотострелкового батальона 137-й отдельной штурмовой бригады «Урал» группировки войск «Центр» с позывным Шелест, передаёт ТАСС.

«Из перехваченных сообщений известно, что это были колумбийцы и поляки», — сообщил он.

Недавно сообщалось, что в населенном пункте Преображенка на красноармейском направлении (ДНР) украинские наемники использовали синюю изоленту для опознавания друг друга, тогда как другие подразделения — зеленые и желтые.

Ранее стало известно, что среди украинских военнослужащих, занимавших позиции в селе Гуево ныне освобожденной от ВСУ Курской области, присутствовали иностранные наемники. Факт присутствия англоязычных и польских солдат был установлен в ходе специальных мероприятий по контролю за радиосвязью противника.