В населённом пункте Лысовка в Донецкой Народной Республике были замечены наёмники из Колумбии и Польши, которые участвовали в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины. Об этом рассказал заместитель командира мотострелкового батальона 137-й отдельной штурмовой бригады «Урал» группировки войск «Центр» с позывным Шелест, передаёт ТАСС.
«Из перехваченных сообщений известно, что это были колумбийцы и поляки», — сообщил он.
Недавно сообщалось, что в населенном пункте Преображенка на красноармейском направлении (ДНР) украинские наемники использовали синюю изоленту для опознавания друг друга, тогда как другие подразделения — зеленые и желтые.
Ранее стало известно, что среди украинских военнослужащих, занимавших позиции в селе Гуево ныне освобожденной от ВСУ Курской области, присутствовали иностранные наемники. Факт присутствия англоязычных и польских солдат был установлен в ходе специальных мероприятий по контролю за радиосвязью противника.