В населённом пункте Лысовка в Донецкой Народной Республике были замечены наёмники из Колумбии и Польши, которые участвовали в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины. Об этом рассказал заместитель командира мотострелкового батальона 137-й отдельной штурмовой бригады «Урал» группировки войск «Центр» с позывным Шелест, передаёт ТАСС.