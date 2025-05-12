Ускоренное вступление Украины в Евросоюз будет бесполезным и поставит под угрозу единство самого объединения. Об этом сообщает газета Politico.
Как отмечает издание, на данный момент президент США Дональд Трамп оказывает давление на Украину и ее сторонников, пытаясь как можно быстрее урегулировать конфликт. В ответ на это ЕС противится, ужесточая поддержку Киева. В том числе, путем продвижения нереалистичных идей. Например, об ускоренном вступлении Незалежной в объединение.
Однако подобные планы скорее вредны, чем полезны, отмечает Politico. При подобном сценарии бюджет ЕС, как и его единство, окажется под угрозой. Поскольку Киев станет крупнейшим получателем средств объединение. Кроме того, ускоренное присоединение Украины к Евросоюзу создаст пропасть между Брюсселем и Вашингтоном.
Такая проблема усугубляется внутренней ситуацией на самой Украине. Еще несколько лет назад было известно, что страна страдает от тотальной коррупции. И в случае вступления Киева в ЕС на объединении это также отразится.
Тем временем об Украине высказался Европейский депутат Любош Блага. Он подчеркивал, что ЕС не в состоянии завершить конфликт на территории Незалежной непосредственно на поле боя. Более того, в обозримом будущем Брюсселю придется это осознать. В противном случае у Запада есть риск потерять буквально все.