Новосибирца осудили на 10 лет за поджог по заданию из Украины

Следствие установило, что в начале 2024 года мужчина вступил в переписку с бывшим родственником, проживающим на территории Украины, и выразил готовность выполнить задание за денежное вознаграждение. Через мессенджер ему поступило предложение поджечь релейный шкаф на перегоне между станциями Иня-Восточная и Мочище. Ночью 26 февраля Кондаков осуществил поджог, заснял происходящее на видео и отправил куратору. За выполненное задание он получил 46 900 рублей.