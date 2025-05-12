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Новосибирца осудили на 10 лет за поджог по заданию из Украины

Суд назначил Кондакову наказание в виде 10 лет лишения свободы: первые два с половиной года — в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Новосибирский областной суд вынес приговор 42-летнему Сергею Кондакову, признанному виновным в поджоге объекта транспортной инфраструктуры. Суд квалифицировал его действия как диверсию, направленную на подрыв экономической безопасности и обороноспособности страны (ч. 1 ст. 281 УК РФ).

Следствие установило, что в начале 2024 года мужчина вступил в переписку с бывшим родственником, проживающим на территории Украины, и выразил готовность выполнить задание за денежное вознаграждение. Через мессенджер ему поступило предложение поджечь релейный шкаф на перегоне между станциями Иня-Восточная и Мочище. Ночью 26 февраля Кондаков осуществил поджог, заснял происходящее на видео и отправил куратору. За выполненное задание он получил 46 900 рублей.

Инцидент повлёк угрозу безопасности на железной дороге и задержку движения поездов. Ущерб, причинённый ОАО «РЖД», составил более 575 тысяч рублей.

Суд назначил Кондакову наказание в виде 10 лет лишения свободы: первые два с половиной года — в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Кроме того, он обязан выплатить компенсацию ущерба страховой компании.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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