В Новороссийске после атаки БПЛА увеличили выплаты пострадавшим при ЧС

Единовременная помощь вместо 10 тысяч рублей теперь составляет 15 тысяч рублей на человека. В связи с частичной утратой имущества первой необходимости будут выплачивать 75 тысяч рублей на человека вместо 50 тысяч рублей. При полностью утраченном имуществе первой необходимости выплатят 150 тысяч рублей вместо 100 тысяч рублей.