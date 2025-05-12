В Новороссийске после атаки БПЛА увеличили выплаты пострадавшим при ЧС муниципального характера. Об этом сообщил глава города-героя Андрей Кравченко в своем telegram-канале.
Единовременная помощь вместо 10 тысяч рублей теперь составляет 15 тысяч рублей на человека. В связи с частичной утратой имущества первой необходимости будут выплачивать 75 тысяч рублей на человека вместо 50 тысяч рублей. При полностью утраченном имуществе первой необходимости выплатят 150 тысяч рублей вместо 100 тысяч рублей.
Новороссийцам, получившим при ЧС легкий вред здоровью, будут выплачивать по 300 тысяч рублей. Ранее сумма составляла 200 тысяч рублей. Выплату при получении вреда средней тяжести теперь увеличили с 400 тысяч рублей до 600 тысяч рублей.
В случае гибели члена семьи единовременная выплата за каждого погибшего составит 1,5 млн рублей вместо 1 млн рублей.
«Предоставление гражданам материальной и финансовой помощи в связи с утратой ими имущества или получения вреда здоровью, а также смертью члена семьи осуществляется при введении режима ЧС при одновременном выполнении определенных условий», — сообщил Андрей Кравченко.