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ВС РФ за сутки поразили пункты дислокации ВСУ и иностранных наемников

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. ВС РФ в ходе спецоперации на Украине за сутки поразили пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 129 районах. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

Источник: MoD Crown Copyright

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены объекты инфраструктуры военных аэродромов, цех по сборке снарядов, склады хранения боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 129 районах», — говорится в сообщении.