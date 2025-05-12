«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены объекты инфраструктуры военных аэродромов, цех по сборке снарядов, склады хранения боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 129 районах», — говорится в сообщении.
ВС РФ за сутки поразили пункты дислокации ВСУ и иностранных наемников
МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. ВС РФ в ходе спецоперации на Украине за сутки поразили пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 129 районах. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны РФ.