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Российские средства ПВО за сутки сбили девять бомб JDAM

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили 9 американских авиабомб JDAM, 2 снаряда системы HIMARS и 135 беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 9 управляемых авиационных бомб JDAM и 2 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 135 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 662 самолета, 283 вертолета, 56 870 беспилотных летательных аппаратов, 605 зенитных ракетных комплексов, 23 289 танков и других боевых бронированных машин, 1 562 боевые машины реактивных систем залпового огня, 24 724 орудия полевой артиллерии и минометов, 35 329 единиц специальной военной автомобильной техники.