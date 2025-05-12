Российские средства ПВО за сутки сбили девять бомб JDAM

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 662 самолета, 283 вертолета, 56 870 беспилотных летательных аппаратов, 605 зенитных ракетных комплексов, 23 289 танков и других боевых бронированных машин, 1 562 боевые машины реактивных систем залпового огня, 24 724 орудия полевой артиллерии и минометов, 35 329 единиц специальной военной автомобильной техники.