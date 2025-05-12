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Главное из брифинга Минобороны 12 мая 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 12 мая на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Алексей Коновалов/ТАСС

ВС России заняли поселок в ДНР

Военнослужащие группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Котляровка в Донецкой Народной Республике.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

«Север» противостоит противнику в Сумской области

Бойцы «Северной» группировки атаковали две бригады и два штурмовых полка противника в районах пяти населенных пунктов Сумской области.

Потери ВСУ в живой силе превысили 190 человек. Также ВС РФ уничтожили танк, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей, пусковую установку РСЗО HIMARS, пять орудий полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

Подразделения «Запада» улучшили тактическое положение

Подразделения «Западной» группировки нанесли удар по девяти украинским бригадам в районах населенных пунктов Садовод, Кутьковка, Купянск, Гороховатка Харьковской области, Редкодуб и Ямполь ДНР.

Потери противника в живой силе превысили 230 человек. Российские бойцы также ликвидировали: танк, семь автомобилей, три артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

Группировка «Юг» заняла выгодные позиции

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли удар по четырем бригадам ВСУ в районах пяти населенных пунктов ДНР.

Противник потерял более 200 боевиков, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и три склада материальных средств.

Группировка «Центр» улучшила положение по переднему краю

Подразделения «Центральной» группировки нанесли поражение 11 украинским бригадам в районах десяти населенных пунктов ДНР.

«Потери противника составили свыше 440 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей и два артиллерийских орудия», — сообщает Минобороны РФ.

Подразделения «Востока» продавили оборону ВСУ

Военнослужащие «Восточной» группировки нанесли поражение живой силе и технике семи украинских бригад в районах населенных пунктов Богатырь, Вольное Поле, Комар ДНР и Темировка Запорожской области.

Потери ВСУ в живой силе превысили 170 человек. ВС РФ также уничтожили две боевые бронированные машины, девять автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии.

«Днепр» противостоит ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

Бойцы «Днепра» атаковали восемь бригад противника в районах населенных пунктов Новоданиловка, Павловка, Каменское Запорожской области, Токаревка, Садовое и Днепровское Херсонской области.

ВС РФ уничтожили до 55 военнослужащих, шесть автомобилей, артиллерийское орудие и две станции радиоэлектронной борьбы.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по военным аэродромам, цеху по сборке снарядов, складам хранения боеприпасов и БПЛА, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наёмников в 129 районах.

Российские средства ПВО за сутки сбили:

  • девять управляемых авиационных бомб JDAM;
  • два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS;
  • 135 БПЛА самолетного типа.