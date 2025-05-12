ВС России заняли поселок в ДНР
Военнослужащие группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Котляровка в Донецкой Народной Республике.
«Север» противостоит противнику в Сумской области
Бойцы «Северной» группировки атаковали две бригады и два штурмовых полка противника в районах пяти населенных пунктов Сумской области.
Потери ВСУ в живой силе превысили 190 человек. Также ВС РФ уничтожили танк, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей, пусковую установку РСЗО HIMARS, пять орудий полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.
Подразделения «Запада» улучшили тактическое положение
Подразделения «Западной» группировки нанесли удар по девяти украинским бригадам в районах населенных пунктов Садовод, Кутьковка, Купянск, Гороховатка Харьковской области, Редкодуб и Ямполь ДНР.
Потери противника в живой силе превысили 230 человек. Российские бойцы также ликвидировали: танк, семь автомобилей, три артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.
Группировка «Юг» заняла выгодные позиции
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли удар по четырем бригадам ВСУ в районах пяти населенных пунктов ДНР.
Противник потерял более 200 боевиков, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и три склада материальных средств.
Группировка «Центр» улучшила положение по переднему краю
Подразделения «Центральной» группировки нанесли поражение 11 украинским бригадам в районах десяти населенных пунктов ДНР.
«Потери противника составили свыше 440 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей и два артиллерийских орудия», — сообщает Минобороны РФ.
Подразделения «Востока» продавили оборону ВСУ
Военнослужащие «Восточной» группировки нанесли поражение живой силе и технике семи украинских бригад в районах населенных пунктов Богатырь, Вольное Поле, Комар ДНР и Темировка Запорожской области.
Потери ВСУ в живой силе превысили 170 человек. ВС РФ также уничтожили две боевые бронированные машины, девять автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии.
«Днепр» противостоит ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Бойцы «Днепра» атаковали восемь бригад противника в районах населенных пунктов Новоданиловка, Павловка, Каменское Запорожской области, Токаревка, Садовое и Днепровское Херсонской области.
ВС РФ уничтожили до 55 военнослужащих, шесть автомобилей, артиллерийское орудие и две станции радиоэлектронной борьбы.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по военным аэродромам, цеху по сборке снарядов, складам хранения боеприпасов и БПЛА, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наёмников в 129 районах.
Российские средства ПВО за сутки сбили:
- девять управляемых авиационных бомб JDAM;
- два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS;
- 135 БПЛА самолетного типа.