Экс-замглавы районного отдела СК Петербурга признался в вывозе оружия из зоны СВО в Ростовскую область

«Панжев А. В. задержан 17 февраля 2025 года, и впоследствии в тот же день он был привлечен в качестве обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. а, б части 3 статьи 222 (“Незаконные приобретение, сбыт, перевозка оружия группой лиц с использованием служебного положения”), п. а, б части 3 статьи 222.1 УК РФ (“Незаконные приобретение, сбыт, перевозка оружия группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения”). При допросе он признал свою вину», — пишет источник.