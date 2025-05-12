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Экс-замглавы районного отдела СК Петербурга признался в вывозе оружия из зоны СВО в Ростовскую область

Ростовская область, 12 мая 2025. DON24.RU. Бывший заместитель руководителя отдела Следственного комитета Фрунзенского района Петербурга Алексей Панжев признался в попытке вывезти арсенал стрелкового оружия из зоны ведения спецоперации в Ростовскую область.

Источник: Don24.ru

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела, возбужденного в отношении подозреваемого.

В багажнике Алексея Панжева обнаружили несколько автоматов Калашникова и боевые гранаты.

«Панжев А. В. задержан 17 февраля 2025 года, и впоследствии в тот же день он был привлечен в качестве обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. а, б части 3 статьи 222 (“Незаконные приобретение, сбыт, перевозка оружия группой лиц с использованием служебного положения”), п. а, б части 3 статьи 222.1 УК РФ (“Незаконные приобретение, сбыт, перевозка оружия группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения”). При допросе он признал свою вину», — пишет источник.

Не позже 2023 года мужчина возглавлял одно из территориальных подразделений Следкома в Луганске. Ранее фигурант вел дело петербургского криминального авторитета Александра Курьякова, осужденного за торговлю запрещенными веществами.