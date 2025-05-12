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Осужденный за взятки экс-военком Озерска Владимир Пичугин погиб в зоне СВО

Владимир Пичугин, ушедший на СВО после получения 10-летнего срока за получение взяток, погиб на фронте.

Источник: Freepik

Экс-военком Озерска Челябинской области Владимир Пичугин, ушедший на СВО после десятилетнего приговора за взятки, погиб в зоне спецоперации. Информацию со ссылкой на сына офицера разместил портал ozersk74.ru.

По информации издания, о смерти отца сообщил в соцсетях его сын. Погибшего 1 мая Пичугина похоронили 7 мая. Знакомые выражают соболезнования.

О смерти 49-летнего экс-военкома уже сообшалось в январе этого года, однако тогда Пичугин-младший опроверг информацию. Сейчас же он разместил фото отца в парадном кителе с траурной лентой сбоку.

Пичугин был осужден за взятки при распределении призывников. По информации некоторых СМИ, его лишили звания подполковника, но позже восстановили.